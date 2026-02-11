16 yaşındaki çalışanı döven müdür gözaltına alındı
11.02.2026 16:03
Dayakçı müdür, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki iş yerinde, 16 yaşındaki bir çalışanı dövdüğü gerekçesiyle işletme müdürü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Üsküdar ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, iş yerinde çalışan E.D.'nin (16), iş yeri müdürü G.T. (39) tarafından dövüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Darp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, şüphelinin çalışan gencin üzerine yürümesi, tokat atması, başını yere doğru eğerek eline aldığı çubukla boyun bölgesine bastırması yer alıyor.