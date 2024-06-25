16 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 16 yaşındaki çocuk iddiaya göre dengesini kaybetti üst geçitten seyir halindeki servis aracının ütüne düştü.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından çocuğun cansız bedeni Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Kocaeli