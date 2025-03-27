16 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: 9 kişi gözaltında
Siirt'te 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'in Kurtalan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden S.İ.'nin cenazesini otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay sonrası Kurtalan Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ölüm
- Siirt Kurtalan
- Gözaltı