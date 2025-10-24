16 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki arkadaşını vurdu: 10 yıl hapis cezasına aileden tepki

Burdur'da Halilcan Çavaş'ın (15), pompalı tüfekle karnından vurulup yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu yargılanan arkadaşı A.A.'ya (16), 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası Çavaş'ın ailesi cezanın az olduğunu belirterek, tepki gösterdi.



Olay, 15 Aralık 2024 saat 20.00 sıralarında Karasenir Mahallesi'nde meydana geldi. Halilcan Çavaş, arkadaşının ailesinin evinde, pompalı tüfekle karın bölgesinden vuruldu. Yaralanan Çavaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Tüfekle oynarken kazara vurulduğu iddia edilen Halilcan Çavaş'ın, olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. tutuklanarak İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.



Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Halilcan Çavaş'ın babası Ali Çavaş ve annesi Sultan Çavaş ile taraf avukatları katıldı. Hakkında 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılan A.A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede son sözü sorulan A.A., "Kardeş gibiydik, öldürme kastım yoktu. Tüfek bir anda ateş aldı" dedi.



Halilcan Çavaş'ın annesi Sultan Çavaş ve babası Ali Çavaş, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık A.A.'ya önce 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verildiğini açıkladı. Daha sonra heyet, A.A.'nın cezasının olay tarihinde 15- 18 yaş aralığında olması ve iyi hal indirimiyle birlikte 10 yıl 10 aya indirilmesine karar verdi.