16 yaşındaki çocuk, ablasını kaçıran kişiyi öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde iddiaya göre, 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun ile konuşmak için iş yerine geldi.

Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

BİR KİŞİYİ DAHA VURDU

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı.

Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.

Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

