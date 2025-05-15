16 yaşındaki çocuk, ablasını kaçıran kişiyi öldürdü
16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iddiaya göre, 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun ile konuşmak için iş yerine geldi.
Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.
BİR KİŞİYİ DAHA VURDU
Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı.
Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı.
Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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