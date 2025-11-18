16 yaşındaki çocuk babasını bıçaklayarak öldürdü

Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'taki müstakil bir evde yaşayan Ahmet G. (40) ile 16 yaşındaki oğlu S.G. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G, mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba, Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Ahmet G, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.