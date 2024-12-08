16 yaşındaki çocuk babasını kafasından vurdu

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan 9 katlı binanın 5'inci katında sabah saatlerinde 16 yaşındaki A.A., evde şiddet uyguladığı iddiasıyla müteahhit olan babası Harun A.'yı (41) tabancayla kafasından vurdu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Harun A. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Babasını tabancayla vuran A.A. ise olay yerinde polis tarafından suçta kullandığı babasına ait ruhsatlı tabancayla birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Polis olayın olduğu evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.