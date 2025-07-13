16 yaşındaki çocuk başından yaralandı: Aydın'da kar maskeli saldırgan dehşeti

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli kişi, 16 yaşındaki A.A.’yı kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedaviye alınan Akrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KIZ KARDEŞİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi doğrultusunda yaptıkları araştırmada kar maskeli şahsı ve birlikte kaçtığı belirlenen kadın şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde kar maskeli şahıs E.Ç. ile kız kardeşi olduğu öğrenilen D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.