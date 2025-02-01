16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde gece saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki B.N., bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.N., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.