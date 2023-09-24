16 yaşındaki çocuk kendisini döven annesini bıçakladı

Çorum'da anne ile kızı arasında çıkan kavgada anne bıçakla, kızı ise darp sonucu yaralandı.

16 yaşındaki çocuk kendisini döven annesini bıçakladı

'da Ö.Y. (43), tartıştığı 16 yaşındaki kızı S.Y.'yi başına bir cisimle vurarak yaraladı.

Kendisini döven annesine öfkelenen S.Y., mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi sonrası gözaltına alınan S.Y., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...