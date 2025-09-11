16 yaşındaki çocuk poligondan tabanca ve mermi çaldı

Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.



H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.

H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.