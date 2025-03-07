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16 yaşındaki çocuk silahlı saldırı kurbanı

İstanbul'da 16 yaşındaki bir çocuk, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayda iki kişi de yaralandı.

16 yaşındaki çocuk silahlı saldırı kurbanı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta üç kişiye düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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