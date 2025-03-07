16 yaşındaki çocuk silahlı saldırı kurbanı
İstanbul'da 16 yaşındaki bir çocuk, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayda iki kişi de yaralandı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sokakta üç kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Çocuk
- Silahlı Saldırı
- İstanbul Bahçelievler