16 yaşındaki çocuk sürücü trafikte

Kayseri’de 16 yaşında bir çocuk, ehliyetsiz şekilde trafiğe çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan polis, çocuk sürücü ve araç sahibine 25 bin 954 lira para cezası kesti.

16 yaşındaki çocuk sürücü trafikte

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’de 16 yaşındaki sürücü ile otomobil sahibine 25 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki erkek sürücünün otomobil kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

16 yaşındaki çocuk sürücü trafikte - 1

Yapılan incelemede sürücünün 16 yaşındaki H.B. olduğu belirlendi.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen H.B. ve araç sahibi M.S’ye toplam 25 bin 954 TL ceza uygulandı.

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