16 yaşındaki çocuk sürücü trafikte

Kayseri ’de 16 yaşındaki sürücü ile otomobil sahibine 25 bin lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki erkek sürücünün otomobil kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede sürücünün 16 yaşındaki H.B. olduğu belirlendi.



Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen H.B. ve araç sahibi M.S’ye toplam 25 bin 954 TL ceza uygulandı.