16 yaşındaki Eda'dan 12 gündür haber yok

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 16 yaşındaki Eda Kacur, 9 Temmuz'da ayrıldığı Levent Mahallesi'ndeki evine bir daha geri dönmedi.

Anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58) kızlarının hayatından endişe ediyor.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım isteyen anne Kacur, evladına "Lütfen evine dön" diye çağrıda bulundu.

Anne Kacur, kızının daha önce de zaman zaman evden uzaklaştığını, ancak bu kadar uzun süre ilk kez gittiğini belirterek, yalnızca kısa mesajlarla yanıt alabildiklerini, ancak bu mesajlarda da sürekli oyalandıklarını söyledi.

"GÜNLERDİR NE UYUYABİLİYORUM NE DE YEMEK YİYEBİLİYORUM"



Fındık Kacur şöyle devam etti:

"Mesaj atıyor, hep 'Geleceğim.' diyor ama 12 gündür oyalıyor. Neden kaçtığını bize söylemiyor. Onu yanında tutanlardan şikayetçiyim. Biz şu an çok kötü durumdayız. Günlerdir ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Kızım, lütfen beni duyuyorsan evine geri dön. Biz her zaman senin yanındayız."

FARKLI ŞEHİRLERDE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Kacur ailesi, kızlarının bulunması için emniyete başvuruda bulunurken, genç kızın Muş ve Elazığ gibi farklı şehirlerde olduğunu söylediğini belirtti.

Aile, Eda’yı alıkoyan ya da kaçmasına sebep olan kişi ya da kişilerden şikayetçi.

Polis ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.