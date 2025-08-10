16 yaşındaki Efe’den acı haber: Ahmet'in yanına gitti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç boğularak can verdi. Efe'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Karasu'dan acı haber geldi.

Ailesiyle İhsaniye Mahallesi'nde cankurtaranın olmadığı sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Dalga boylarının artması ve rip akıntısı riskine karşı dün Karasu'da denize girmek yasaklanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Sevinç, ekiplerce yapılan aramada bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevinç'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yasemin Minguzzi'nin Instagram paylaşımı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Efe'nin Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Efe'yi paylaşarak "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım." ifadelerini kullandı.

