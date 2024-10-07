16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen çifte çarptı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlar ardından kaldırımda yürüyen bir çifte çarptı. Olayda hafif yaralanan çift, hastanede tedavi altına edilirken, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Beylikdüzü’nde ehliyetsiz sürücü iki kişiye çarptı.
Olay, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Barış Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 2008 doğumlu M.B.U ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÇİFTE ÇARPTI
Kovalamaca sırasında sokağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen karı koca çifte çarptı.
Yaralanan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.G isimli vatandaşa ayakta müdahale ederken, eşi S.B.G isimli kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin, dur ihtarına uymayarak kaçan M.B.U isimli sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.
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