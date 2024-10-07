16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen çifte çarptı

İstanbul Beylikdüzü’nde ehliyetsiz sürücü iki kişiye çarptı.



Olay, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Barış Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 2008 doğumlu M.B.U ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÇİFTE ÇARPTI



Kovalamaca sırasında sokağa giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen karı koca çifte çarptı.



Yaralanan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.G isimli vatandaşa ayakta müdahale ederken, eşi S.B.G isimli kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekiplerinin, dur ihtarına uymayarak kaçan M.B.U isimli sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi.