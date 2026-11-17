16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi
17.11.2026 02:36
Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, 4 kişi yaralandı
Çorum'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında biri ekip otosu olmak üzere 4 araca çarparak 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Ekin Caddesi'nde, uygulama yapan polis ekipleri, İ.K. (16) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ehliyetsiz sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında önce bir polis otosuna, ardından başka bir otomobile çarptı. Kaçışını sürdüren sürücü, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda S.Ş. (65) idaresindeki otomobil ile İ.K. (22) yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.
Kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında biri ekip otosu olmak üzere 4 araca çarptı.
Kazada, otomobil sürücüleri S.Ş. ve İ.K. ile araçlarda yolcular G.Ş. (65) ve E.K. (27) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücü İ.K. ile otomobilde bulunan H.Ş. (16) ve R.Ş. (16), polis ekiplerince yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, yanındaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.