16 yaşındaki Enes kalbine yenildi
14.02.2026 12:52
IHA
Enes'in ölümü ailesini yasa boğdu.
İHA
Aydın'da 16 yaşındaki bir genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Efeler ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Enes Kocagöz, kalp krizi geçirdi. Kocagöz, kurtarılamadı.
Kocagöz'ün genç yaştaki kaybı ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.
Efeler Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Enes Kocagöz'ün cenazesinin bugün Bey Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.