16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Palandöken'de Müftü Solakzade mahallesindeki bir apartmanda ikamet eden 16 yaşındaki İshak K.'nin annesi, akşam saatlerinde eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

Apartman sakinlerinin durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiği belirledi.



Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

