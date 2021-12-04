16 yaşındaki genç kız babasının silahıyla intihar etti

Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda ölü bulundu. "Özür dilerim" yazılı bir not bırakan kızın, babasına ait silahla intihar ettiği belirtildi.

Haberler - İHA 04.12.2021 - 12:27

16 yaşındaki genç kız babasının silahıyla intihar etti

'da lise öğrencisi genç kız babasına ait silahla etti.

Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.

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