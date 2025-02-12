16 yaşındaki gençten haber alınamıyor: Ekipler arazide bir iz arıyor

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.



AFAD, JAK, UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik ekip, kayıp Kemal Aksüzek için arama tarama çalışması yürütüyor.



Arama çalışmalarında Antalya’dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.



Anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi.