16 yaşındaki Hiranur'un ölümü: Üç şüpheli tutuklandı

Savcılıkta ifade veren şüpheliler nöbetçi mahkemeye çıktı. Mahkeme 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.



"ŞAKA YAPARKEN ÖLDÜ"



Asıl şüpheli önce intihar, sonra 'şaka yaparken öldü' diye ifade vermişti

Soruşturma kapsamında ilk olarak olayın intihar olduğunu öne süren H.A.Ş., çelişkili verdiği bilgilerin ardından ifadesini değiştirerek, silahı 'şaka yapmak amacıyla' Hiranur'un alnına dayayıp tetiğe bastığını itiraf etmişti. H.A.Ş.'nin, silahın dolu olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.



Olay sonrasında panikleyen şüphelilerin Hiranur'un cansız bedenini önce Yenişehir ilçesinde boş otluk bir alana bıraktığı, daha sonra ise hastaneye götürdükleri tespit edilmişti. Bunun üzerine polis, bölgede yaptığı incelemede otluk alanda kan izlerine de rastlamıştı.