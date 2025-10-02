16 yaşındaki Hüseyin motosiklet kazası kurbanı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Hüseyin Sezer (16) yönetimindeki motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın şiddetliyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır, kamyonet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin bir berberde çalıştığı Meslekti Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

