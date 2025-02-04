16 yaşındaki iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

İstanbul Arnavutköy'de 16 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

16 yaşındaki iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

'un Arnavutköy ilçesinde 16 yaşında olan iki arkadaşın kavgası cinayetle sonuçlandı.

Yasin Bozoklu bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan Yakup K. ile boş bir alanda buluştu. İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.

16 yaşındaki Yasin, 5 bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Yakup K. gözaltına alındı.

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