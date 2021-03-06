16 yaşındaki kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, üniversite öğrencisi Mustafa K. (20), anne ve babasının evde olmadığı sırada çöpü atmadığı gerekçesiyle tartıştığı kardeşi Kenan K.'yı (16) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mustafa K. olay sonrası polisi arayarak teslim oldu.



Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Mürsel Uluç Mahallesi 938'inci Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mustafa K., iddiaya göre anne ve babaları evde olamadığı sırada lise öğrencisi kardeşi Kenan K.'dan çöpleri atmasını istedi.

Kenan K.'nın karşı çıkması üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mustafa K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Kenan K.'yı göğüs bölgesinden 11 kez bıçakladı.

Kenan K. kanlar içinde kalırken, Mustafa K., polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Kenan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kenan K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, Mustafa K. ise gözaltına alındı.



Öte yandan, olay sırasında eşi ile birlikte misafirlikte bulunan babalarının da büyük oğlu ile aynı üniversitede Kütüphane Daire Başkanı olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.