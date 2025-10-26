16 yaşındaki kayıp Bennur aranıyor

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki Bennur Gezgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan iki gün önce izinsiz olarak ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alınamazken ekipler harekete geçti.

Yetkililer, Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Genç kızın durumundan endişe eden ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Bennur’u gören ya da nerede olduğunu bilenlerin en yakın emniyet birimlerine bilgi vermesi istendi.