16 yaşındaki kız 10 yaşındaki çocuğu dövüp babasını bıçakladı

Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



DÜĞÜN DEVAM ETTİ



Levent H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



İLK BIÇAKLI SALDIRISI DEĞİL



Öte yandan M.İ.'nin, 21 Nisan’da İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültürpark’ta tartıştığı R.C.'yi de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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