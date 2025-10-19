16 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Hamile olduğunu öğrendi

Çaycuma'da yaşayan 16 yaşındaki B.T., şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Yapılan kontrollerde B.T.’nin hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği belirlendi.

Kız çocuğu acil ameliyata alındı ancak bebeğinin anne karnında hayatını kaybettiği tespit edildi.

DURUM JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

Hastane yönetimi, yaşananlar üzerine durumu jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek inceleme başlattı.

B.T.'nin ifadesi alınırken, Cumhuriyet Savcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.