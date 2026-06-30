16 yaşındaki kız "Rüyamda beni boğuyordu" diyerek annesini öldürdü

Gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki D.E., rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle evde bulunan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdüğünü öne sürdü.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.



Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi'ne sevk edildi.



Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.