16 yaşındaki kızını TikTok'ta oynattı: Tutuklandı

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.'nin dans ettiği anları canlı yayın açarak paylaşan babaya tepkiler sürüyor.

Canlı yayında kız çocuğunun dans ettiği ve babanın ise izleyicilerden para istediği görüldü.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA, BABA TUTUKLANDI



Görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti ve kız çocuğu devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan baba Ö.Ç. ise tutuklandı.



BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU



Bakanlık, dava sürecine müdahil olunacağı ve şüphelinin gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurguladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLAR KORUNMALI MI?

Olayla ilgili soruşturma ise devam ederken 18 yaşından küçük çocukların, aileleri tarafından sosyal medya platformlarında koruması gerektiği de tartışma konusu oldu.

TİKTOK ÜZERİNDEN PARA KAZANMA

16 yaşından büyük ve bin takipçisi olan TikTok kullanıcıları, canlı yayın üzerinden sanal hediyeler ve jetonlar talep ederek para kazanıyor.