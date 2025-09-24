16 yaşındaki kızını TikTok'ta oynattı: Tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde TikTok'ta 16 yaşındaki kızını oynatarak izleyicilerden para isteyen baba tutuklandı. Soruşturma devam ederken "Çocukların sosyal medya platformlarında korunması gerekli mi?" sorusu bir kez daha gündeme geldi.

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.'nin dans ettiği anları canlı yayın açarak paylaşan babaya tepkiler sürüyor.

Canlı yayında kız çocuğunun dans ettiği ve babanın ise izleyicilerden  para istediği görüldü.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA, BABA TUTUKLANDI

Görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti ve kız çocuğu devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan baba Ö.Ç. ise tutuklandı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Bakanlık, dava sürecine müdahil olunacağı ve şüphelinin gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurguladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOCUKLAR KORUNMALI MI?

Olayla ilgili soruşturma ise devam ederken 18 yaşından küçük çocukların, aileleri tarafından sosyal medya platformlarında koruması gerektiği de tartışma konusu oldu. 

ÜZERİNDEN PARA KAZANMA

16 yaşından büyük ve bin takipçisi olan TikTok kullanıcıları, canlı yayın üzerinden sanal hediyeler ve jetonlar talep ederek para kazanıyor.

