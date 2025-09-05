16 yaşındaki Medine'den 6 gündür haber yok

Adıyaman'da merkez Malazgirt Mahallesi 2323 Sokak'taki evde yaşayan Selçuk ve Saadet Gözek çiftinin 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Medine Gözek, 31 Ağustos tarihinde gece geç saatlerde evden çıktı.

Ailesi evde uyuduğu esnada eline aldığı valizle evden ayrılan Medine Gözek'ten bir daha ailesi haber alamadı.

Sabah uyandıklarında kızlarının evde olmadığını fark eden Gözek ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kızlarının hayatından endişe eden aile, mahallede bulunan komşularının da güvenlik kameralarını kontrol etti.

Kamera kayıtlarında Medine'nin elindeki valizle evlerinin sokağında bir süre beklediği ve daha sonra ilerleyerek kameranın görüş açısından çıktığı görüldü.

Kızlarından 6 gündür haber alamadıklarını söyleyen aile, kızlarının yerini bilen ya da duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istiyor.

Baba Selçuk Gözek, "Böyle bir olay nasıl yaşandı aklımız dahi almıyor. Kendisinden haber alamıyoruz. Allah rızası için bizlere yardım edin." dedi.

Anne Saadet Gözek ise Medine'nin hayatından endişe ettiğini ve kızını çok özlediğini belirtti.