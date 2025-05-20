16 yaşındaki Nisa'dan 4 gündür haber yok

Adana'da günlerdir kayıp olan 16 yaşındaki Nisa'nın ailesi, çocuklarının hayatından endişe ediyor.

İddiaya göre Nisa Su Bakan (16), 4 gün önce Seyhan ilçesindeki evinden çıkıp bir daha dönmedi.

Bunun üzerine aile Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı.

Aradan 4 gün geçmesine rağmen Nisa bir türlü bulunamadı.