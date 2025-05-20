16 yaşındaki Nisa'dan 4 gündür haber yok
Adana'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Nisa Su Bakan her yerde aranıyor.
Adana'da günlerdir kayıp olan 16 yaşındaki Nisa'nın ailesi, çocuklarının hayatından endişe ediyor.
İddiaya göre Nisa Su Bakan (16), 4 gün önce Seyhan ilçesindeki evinden çıkıp bir daha dönmedi.
Bunun üzerine aile Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı.
Aradan 4 gün geçmesine rağmen Nisa bir türlü bulunamadı.
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