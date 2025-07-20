15 yaşındaki Özgür ırmakta kayboldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki Şahintepesi'ne dün akşam saatlerinde ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Özgür Y., diğer çocuklarla top oynamaya başladı.

Bu sırada suya kaçan topu almak için Köprüçay ırmağına giren Özgür Y, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, suda arama çalışmasına başladı, ancak şu ana kadar sonuca ulaşılamadı.