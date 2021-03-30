16 yaşındaki Rümeysa'nın şüpheli ölümünde fotoğraf detayı

Gaziantep'te 16 yaşındaki Rümeysa Sena Kara, elinde aile fotoğrafıyla babasının yaşadığı binanın çatısından düşerek öldü. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Şahinbey İlçesi'nde genç kızın babasının yaşadığı apartmanda meydana geldi.

Anne ve babası ayrı olan ve annesiyle yaşayan 16 yaşındaki Rümeysa Sena Kara, elinde aile üyelerinin bulunduğu fotoğrafla öğle saatlerinde babasının yaşadığı binaya geldi.

BABASINA UĞRAMADAN ÇATIYA ÇIKTI

İddiaya göre binaya girdikten sonra o an evde olan babasının yanına gitmeyen genç kız, binanın çatısına çıktı. Genç kız, bir süre sonra elindeki aile fotoğrafıyla beraber beş katlı binanın çatısından aşağı düştü.

Sesleri duyan bina sakinleri ve vatandaşları olay yerine koştuktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Cenaze adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim edilmesi sırasında genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan bina sakinleri ve komşuları, sesleri duyarak aşağıya indiklerini ve genç kızı aşağıda kanlar içerisinde gördükleri belirtti.

"ABLASIYLA BİR ARADA OLDUĞU FOTOĞRAFI VARDI"

Komşuları ise genç kızın babasının evine girmeden direkt çatıya çıktığını ve sonrasında ise aşağıya düştüğünü vurgulayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ve cesedin yanında genç kızla ablasının bir arada olduğu bir fotoğrafın bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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