16 yaşındaki Şaban'ın tüfekle öldürülmesi! Sanıklar için istenen ceza belli oldu

Olay geçen yıl Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek Sarıbalık'ı öldürdü.



Gözaltına alınan Serhat Ata ile olay sırasında yanında olan Hasan K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.



ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI



Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 3'üncü duruşmasında; tutuklu sanıklar, ölen Şaban Sarıbalık'ın annesi A.S. ve taraf avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Serhat Ata, "Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım. Sonuçta ikimiz de gençtik" dedi.



Hasan K. ise olayla alakası olmadığını belirterek, "Birlikte hareket etmedik. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Ölen Sarıbalık'ın annesi şikayetçi olduğunu söylerken, duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıkladı. Savcı, her 2 sanığın da 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları için duruşmayı erteledi.