16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp
Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt her yerde aranıyor.
Afyonkarahisar'da yaşayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt, dün öğle saatlerinde sokağa çıkacağını belirterek Sahipata Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.
Ancak akşam saatlerine kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Sebahat'in bulunması için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Afyonkarahisar