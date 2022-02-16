16 yaşındaki Sıla Şentürk 'nişanlı' kurbanı

Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü.



Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.



Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına bildirip yardım istedi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



NİŞAN BOZULUNCA KORUMAYA ALINMIŞ

Sıla Şentürk’ün, nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ortaya çıktı. İki hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü belirlendi.



İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI



Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORMUŞ

Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor.



Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

SPOR KULÜPLERİNDEN TEPKİ

Sıla Şentürk cinayetine spor kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Aralarında Giresunspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da olduğu çok sayıda kulüp sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda cinayete tepki gösterdi.