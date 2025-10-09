16 yaşındaki sürücü can aldı

Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi'nde seyreden, 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö'nün yönetimindeki cip Ö.G. ile annesi N.G'ye (31) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrularak park halinde bulunan araç ile cipin arasında sıkışan çocuk ağır, annesi N.G. ise hafif yaralandı.



İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ö.G'nin yaşamını kaybettiği tespit edildi.



ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI



Araç sürücüsü Muhammed Furkan Ö. olay yerinde gözaltına alındı.



16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, babasının izni olmadan aracını aldığı öğrenildi.