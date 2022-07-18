16 yaşındaki sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu: Polislere ilginç teklif

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine araç süren sürücü, polisin havaya ateş açmasıyla durduruldu. 16 yaşındaki sürücüden polis ekiplerine, 'Arkadaşımı çağırayım ona ceza yazın' teklifi geldi.

Haberler - İHA 18.07.2022 - 06:23

16 yaşındaki sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu: Polislere ilginç teklif

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Sürücü, uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, ekiplerin üzerine aracı hızla sürmeye başladı. ekipleri havaya ateş açarak, otomobili durdurdular. Sürücünün 16 yaşındaki Enes Ç. olduğu tespit edildi.

POLİSLERE TEKLİF

Araçtan inen sürücü Enes Ç., ekiplere "Bu araç benim arkadaşımın, çocukları almak için bana verdi. Ben arkadaşımı çağırayım ona ceza yazsanız. Gözünüzü seveyim. Ona yazın cezayı" dedi.

Ekipler sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile şerit değiştirme ihlali yapmaktan 427 TL cezai işlem uyguladı. Araç sahibine teslim edildi.

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