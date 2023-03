16 yaşındaki sürücü park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyeti olmayan A.K.’nin kontrolünü yitirdiği 03 UH 205 plakalı otomobil, park halindeki 03 AJ 058 plakalı kamyonet ile 03 PC 165 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü A.K. ile yanındaki M.K. (17) M.C. (17) İ.F.K. (17) ve Şükrü Can Ceylan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sükrü Can Ceylan, kurtarılamadı. Otomobildeki arkadaş grubunun, gezmeye çıktıkları belirtildi.



3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ



Şükrü Can Ceylan için Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ceylan, namazın ardından Boyalı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Ceylan’ın 13 Mart’ta doğum günü olduğu bildirildi.