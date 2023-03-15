16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil minibüse çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Kazada yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U. ve sıkıştıkları minibüsten çıkarılan Yakup Karaca ile yanındaki kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.