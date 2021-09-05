16 yaşındaki Tuana’dan 5 gündür haber alınamıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 16 yaşındaki Tuana Kılıç, 1 Eylül Çarşamba günü sabah saat 10.00 sularında evinden yanında bir miktar para alarak ortadan kayboldu. Genç kızın evden kaçtığını fark eden aile, soluğu polis merkezinde alarak kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik takibin ardından genç kızın telefonunun en son 2 Eylül Perşembe günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde sinyal verdiği belirlendi.

KIZLARINI ARAYAN AİLE VATANDAŞTAN YARDIM İSTİYOR

5 gündür perişan olan ve aramadıkları sokak, mahalle kalmayan aile, bir an önce kızlarına kavuşmayı bekliyor.Tuana’nın alıkoyulmuş olma ihtimalinden de endişelenen aile, kızlarını görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istiyor.

"ARAMIZDA GEÇEN HİÇBİR TARTIŞMA YOK"

Kızının kaybolmasıyla ilgili şüphelendikleri insanlar olduğunu söyleyen baba Kenan Kılıç, "En son Beylikbağı civarında telefonundan sinyal alındığı yetkililer tarafından söyleniyor. Ama hala elimizde net bir şey yok. Açıkçası aramızda geçen hiçbir tartışma yok, hiçbir sıkıntımız yok. Birinin aklına girdiğini düşünüyoruz. Kadıköy civarında olduğunu düşündüğümüz biri tarafından alıkoyulduğunu ya da onunla beraber gittiği ihtimali üzerinde duruyoruz" diye konuştu.



"TANINMAMAK İÇİN SAÇINI AÇMIŞ OLABİLİR"

Kızının yanında ufak bir çantayla beraber bir miktar para ve altın ile ortadan kaybolduğunu dile getiren Kılıç, "Evden çıkarken üzerinde siyah diz altı boydan bir elbise, başında krem rengi bir eşarp vardı, ayağında terliğiyle birlikte çıkmış. Ama tabii şu anda açıkçası bu halde olmayabilir, farklı bir giyim şekliyle de olabilir. Normalde kızımız kapalı ama tanınmamak için saçını açmış olabilir. Vatandaşların biraz daha yüze bakarak bizlere geri dönmesini bekliyoruz" dedi.