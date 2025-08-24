16 yaşındaki Yağmur'dan üç gün sonra acı haber

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı isimli gence otomobil çarptı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede üç gün sonra yaşamını yitirdi.

16 yaşındaki Yağmur'dan üç gün sonra acı haber

'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı yaşamını yitirdi.

Kaza, 21 Ağustos Cuma günü Saraçlar Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya otomobil çarptı.

ÜÇ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Yağmur Pehlivanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16 yaşındaki kız, üç gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...