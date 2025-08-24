16 yaşındaki Yağmur'dan üç gün sonra acı haber
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı isimli gence otomobil çarptı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede üç gün sonra yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı yaşamını yitirdi.
Kaza, 21 Ağustos Cuma günü Saraçlar Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya otomobil çarptı.
ÜÇ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ağır yaralanan Yağmur Pehlivanlı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
16 yaşındaki kız, üç gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
