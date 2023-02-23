16 yaşındaki Yağmur'un katilinin cezası belli oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Yağmur Tayhan davasının son duruşmasında sanık Nizam Cansızlar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

37 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan cinayetinin üçüncü duruşması Söke’de yapıldı. Cinayet zanlısı Nizam Cansızlar (54) Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında cinayeti işlediğini bir kez daha itiraf etmişti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bir davranış içinde bulunduğunu ileri süren Nizam Cansızlar, mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Adli Tıp Kurumunca gönderilen, Cansızlar’ın "akıl sağlığının yerinde" olduğunun belirtildiği rapor, mahkeme heyetine sunuldu.

Bugün yapılan üçüncü duruşmaya ise anne Ayşe Tayhan, baba Mehmet Tayhan ile Tayhan ailesi, yakınları ve kadın derneklerinden temsilciler katıldı.

''ÇOK PİŞMANIM''

Mahkeme heyeti, ailenin son sözlerini dinledikten sonra karar verdi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlanan sanık Nizam Cansızlar, "Her şey için çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.