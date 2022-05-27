16 yaşındaki Yurdagül'den haber alınamıyor

Haberler - DHA 27.05.2022 - 13:59
Eskişehir'den otobüse binen 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.
Bursa'da ailesiyle oturan Yurdagül Kopar, teyzesini ziyaret için Eskişehir'e geldi.
Bursa'ya dönmek için 3 gün önce otogardan otobüse binen Kopar, iddiaya göre, araç hareket ettikten sonra Tepebaşı ilçesinde inerek ortadan kayboldu.
Kopar'ın ailesi, Bursa'da polise kayıp başvurusunda bulundu.
Bursa'nın yanı sıra Eskişehir'de de güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Yurdagül Kopar'ı bulmak için çalışma başlattı.