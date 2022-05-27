16 yaşındaki Yurdagül'den haber alınamıyor

Eskişehir'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için otobüse binen ancak kısa süre sonra inen Yurdagül Kopar'dan 3 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Yurdagül, 2 şehirde de aranıyor.

Haberler - DHA 27.05.2022 - 13:59

16 yaşındaki Yurdagül'den haber alınamıyor

'den otobüse binen 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

Bursa'da ailesiyle oturan Yurdagül Kopar, teyzesini ziyaret için Eskişehir'e geldi.

Bursa'ya dönmek için 3 gün önce otogardan otobüse binen Kopar, iddiaya göre, araç hareket ettikten sonra Tepebaşı ilçesinde inerek ortadan kayboldu.

Kopar'ın ailesi, Bursa'da polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bursa'nın yanı sıra Eskişehir'de de güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Yurdagül Kopar'ı bulmak için çalışma başlattı.

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