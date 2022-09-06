16 yaşındaki kız babasından kaçarken balkondan atladı

İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü cep telefonunu kontrol etmek isteyen babası Sebahattin D. (40) ile tartışan 16 yaşındaki İlknur D., birinci kattaki evinin balkonundan atladı.

Yaralanan İlknur D., yoğun bakımda tedavi altına alınırken, babası karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ablası Vesile D., İlknur'un babasının yumruğuyla burnunun kırıldığını, öldürmekle tehdit edince de balkondan atlayıp kaçmak istediğini iddia etti.

Kardeşinin kolunda, bacağında ve belinde kırıklar olduğunu söyleyen Vesile D., ameliyata alınmak üzere bir başka hastaneye sevk edildiğini, felç kalma ihtimali olduğunu ifade etti.



"BABAMDAN ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORDUM"

Kardeşiyle birlikte şiddete maruz kaldıklarını anlatan Vesile D., "Ben 3 yaşındayken annem ve babam ayrıldı. Babam yeni eşi için bizi terk etti. Belli bir zaman sonra bizi yanında istediğini, bir kardeşimiz olduğunu söyledi. Ardından babamın yanına gittik. İlk başta psikolojik baskı başladı, sonra şiddete dönüştü. Şiddet artmaya başlayınca 2020 yılında annemle yaşamaya başladım. Babam tekrar çağırdığında, her gidişimde dayak yiyip geri döndüm. Babam tarafından ölüm tehdidi alıyordum" dedi.

"KARDEŞİMLE GİZLİ BULUŞUYORDUK"

Babasının, evden ayrıldıktan sonra kız kardeşiyle konuşmasını yasakladığını belirten Vesile D. şu şekilde konuştu:

"Yanıma gelmek istemiyordu çünkü, eğitimine çok önem veren bir çocuk. Sırf eğitim düzeni bozulmasın diye babamla kalmaya devam etti. Kardeşimle gizli bir şekilde iletişim kurduk. Görüşeceğimiz zaman gizli buluştuk. İlknur'u benle ya da annemle görüştüğü takdirde kardeşimi öldüreceğini söylüyordu" diye konuştu.

"KORKTUĞU İÇİN BALKONDAN ATLAYARAK KAÇIYOR"



Üvey annesi ile babasının birlikte kardeşinin burnunu kırıp, hastaneye götürmek yerine odaya kilitlediklerini söyleyen Vesile D., "Sabah aynı şekilde kahvaltı etmek için odadan çıkıyor, yine kavga çıkıyor. İlknur'u bir kez daha dövüp evden çıkıyorlar. Babam üzerine kapıyı kilitlerken, 'Seni öldüreceğim, senin canını ben alacağım' diyor. O da onlar evden çıkar çıkmaz korkusundan, balkondan atlayıp kaçmaya çalışıyor. Bu çocuğun beli kırılıyor, ayağı kırılıyor, kolu kırılıyor. Babam karakola götürülüyor, karakolda ifade veriliyor ve serbest bırakılıyor" dedi.



"KİMSE 'BAŞIMA GELMEZ' DEMESİN"



Şiddete maruz kalan kadınlara seslenen Vesile D., "Ben kardeşim için adalet istiyorum. Aynı zamanda babamın cezasını çekmesini istiyorum. Şu an serbest. Bana zarar vermeyeceğini nerden bilebilirim. Kimsenin korkmasına, kaçmasına gerek yok. Bazı şeyler gizlendikçe artar. Kimse başıma gelmez demesin" dedi.

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