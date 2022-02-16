16 yaşındaki Sıla 'nişanlı' kurbanı

Giresun'da 16 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü.



Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, iddiaya göre bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile tartıştı.



Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına bildirip yardım istedi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



HAVALİMANINDA YAKALANDI



Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.