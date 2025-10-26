16 yıl hapisle aranıyordu, Gaziantep'te yakalandı
Gaziantep'te dolandırıcılık suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde 16 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. isimli zanlı, Şehitkâmil ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
İ.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
