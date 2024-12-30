16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de, çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U'yu yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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