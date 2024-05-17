16 yıllık cinayet çözüldü: Öldürdükten sonra yakmışlar!

16 yıldır kayıptı. Birlikte yaşadığı kadının kısa süre sonra başkasıyla evlendirildiği ortaya çıktı. Bunu şüpheli bulan polis, araştırmayı derinleştirdi. Gencin, kadının ailesi tarafından darbedilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay, 2008 yılında Gaziantep 'te meydana geldi. 23 yaşındaki Erdal Ö.'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusu yaptı. O dönemki aramalardan bir sonuç çıkmadı. İl Emniyet Müdürlüğü, dosyayı geçen yıl Cinayet Büro Amirliği'ne devretti. İlk incelemede, Erdal Ö.'nün birlikte yaşadığı kadının olaydan kısa süre sonra başkasıyla evlendirildiği belirlendi. Bu durum şüpheli bulundu, özel ekip kuruldu. Başta Erdal Ö.'nün akrabaları olmak üzere birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

Erdal Ö.'nün kayınpederi, iki kayınbiraderi ve bacanağı gözaltına alındı. Şüpheliler, çapraz sorgunun ardından serbest bırakıldı. Özel ekip, 4 şüpheliyi yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı, haklarında çeşitli deliller topladı. 4'ü de yeniden gözaltına alındı. Zanlılar bu kez cinayeti itiraf etti.



Onların ifadeleri doğrultusunda Şehitkamil ilçesindeki boş arazide 2 gün kazı yapıldı. Yaklaşık 6 metre derinlikte Erdal Ö.'nün cansız bedeni ve yanmış lastik parçaları bulundu. Maktulün darbedilerek öldürüldükten sonra cansız bedeninin araç lastiğinde yakıldığı anlaşıldı. 4 kişi de tutuklandı.